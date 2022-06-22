МЧС предупредило население

МЧС распространило информацию о нестабильных погодных условиях.

Как сообщили Day.Az в министерстве, сегодня днем в ряде районов республики изменились погодные условия, наблюдалась дождливая погода. В некоторых местах дожди приняли особенно интенсивный характер и вызвали определенные осложнения.

Согласно информации, поступившей на горячую линию МЧС "112", в результате интенсивных дождей в селе Агджакенд Геранбойского района произошло кратковременное наводнение, затопившее некоторые участки.

О стихии немедленно были оповещены соответствующие структуры, на место происшествия были привлечены соответствующие силы МЧС.

В настоящее время принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий наводнения на указанной территории.

Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз обращается к населению с призывом соблюдать правила безопасности в связи с продолжающимися нестабильными погодными условиями.