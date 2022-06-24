К сведению желающих учиться за рубежом граждан Азербайджана
Продлено время приема документов для граждан Азербайджана, желающих учиться за рубежом.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства образования.
Крайний срок подачи документов для граждан Азербайджанской Республики, желающих обучаться за границей в престижных вузах по программам бакалавриата и магистратуры в рамках "Государственной программы на 2022-2026 годы для обучения молодежи в престижных зарубежных вузах", продлен до 15 июля.
Отметим, что целью государственной программы на 2022-2026 годы является обеспечение обучения в престижных зарубежных вузах до 400 граждан Азербайджанской Республики в год, а в целом до 2000 человек.
В рамках государственной программы не менее 80 процентов мест в зарубежных вузах охватят уровень магистратуры высшего образования.
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