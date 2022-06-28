Вниманию желающих работать директором профтехучилища

Будет проведен прием на работу директоров и заместителей директоров профтехучилищ, входящих в систему Министерства образования.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве профессионального образования.

Прием на работу на 2022/2023 учебный год будет проводиться путем централизованного экзамена. Желающие работать директорами или замдиректорами профтехучилищ должны пройти регистрацию с 28 июня по 13 июля на портале https://portal.edu.az. Объявлено о наличии 22 вакансий директора и 28 вакансий замдиректора.