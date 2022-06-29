В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие экспозиции всемирно известного французского фотографа "Внутренняя Одиссея Резы"

В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие экспозиции всемирно известного французского фотографа азербайджанского происхождения Резы Дегати под названием "Внутренняя Одиссея Резы", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фотовыставка, организованная Фондом Гейдара Алиева, Посольством Франции и Французский институтом в Азербайджане, посвящена 30-летию установления дипломатических связей между странами.

На открытии вечера глава рабочей группы по парламентским связям Азербайджан-Франция Солтан Мамедов отметил высокий уровень отношений между странами.

"Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву принадлежит большая роль в развитии отношений между Азербайджаном и Францией. Со временем обретения независимости Азербайджана после Турции начала свое деятельность дипломатическая миссия Франции. В 1993 году первый зарубежный визит Президента Гейдара Алиева был совершен именно во Францию. А в 2003 году первый зарубежный визит Президента Ильхама Алиева был также во Францию. Все это является ярким свидетельством дружеских и верных партнерских отношениях. Проведение сегодняшней выставки имеет также свой смысл в глобализирующимся мире, способствует сближению наших народов, сотрудничеству стран сквозь призму творческой деятельности Резы Дегати. В работах мастера нашли отражения многие шедевры фотографического искусства, в том числе фотографии с возрождающихся земель Азербайджана, освобождённых после почти тридцатилетней оккупации, которые были представлены мировой общественности", - отметил депутат Милли Меджлиса.

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс отметил, что фотовыставка "Внутренняя Одиссея Резы" стала очередным мостом культуры между странами.

"Представление выставки Резы Дегати в Центре Гейдара Алиева является для нас большой честью. Хотелось бы отметить высокий уровень дипломатических отношений, которые развивались на протяжении этих 30 лет, охватывают широкое поле деятельности. Сегодня наши отношения в политической, экономической и культурной сферах очень сильны и основаны на доверии. Франция и Совет Европы заинтересованы в установлении мира в регионе и желают видеть процветающий, суверенный и независимый Азербайджан. Посольство Франции в Азербайджане, Азербайджано-Французский университет, Торговая палата Азербайджан - Франция, Французский лицей в Баку в своей деятельности в целом служат только этой цели. А Реза Дегати является лучшим представителем искусства, сближающим культуры наших стран, работы которого пропитаны любовью к Азербайджану и Франции", - отметил Закари Гросс, выразив признательность Центру Гейдара Алиева и другим партнерам за организацию фотовыставки Резы Дегати.

Фотожурналист, один из лучших репортажных фотографов современности Реза Дегати рассказал о своей жизни и деятельности, зарождения любви к фотоикусству. Является автором 30 книг, среди которых две посвящены Азербайджану - "Очарование огня" (Elegance of Fire) и "Массовое убийство невинных" (The Massacre of Innocents), в которых нашли отражение события 20 Января 1990 года и Ходжалинский геноцид.

"Я впитал в себя культуру и любовь двух народов, где заключены мои корни и моя душа, и все это находит отражение в моих работах. За более 40 лет в фотожурналистике, видел много войн, беседовал со многими людьми, и освещая человеческие трагедии и конфликты, стараюсь показывать красоту человеческого мира, стремлюсь к сближению стран и народов. Я в своих работах призываю людей к миру. На протяжении 30 лет, что посещаю Азербайджан, посредством своих работ и бесед стараюсь донести всему миру о реалиях этой прекрасной страны, сближать культуры Азербайджана и Франции. У меня азербайджанские корни. Как известно, крепкое дерево растет от сильных и здоровых корней, расцветает и дает свои плоды. Эти богатые плоды культуры и искусства я стараюсь нести миру. Все мы - одна семья и желаю созидать во имя мира", - отметил Реза Дегати, пригласив свою семью на сцену и выразив признательность организаторам за вечер и проведение экспозиции.

На выставке представлены работы Резы Дегати, созданные в различные годы во время путешествий по Азербайджану и Франции. Фотографии погружают зрителей в своеобразное поэтическое и трогательное путешествие в различные уголки стран. Отметим, что Реза Дегати побывал в более ста стран мира, его работы представлены во многих книгах и изданиях, журнале National Georaphic, международных выставках и СМИ. По инициативе Фонда Гейдара Алиева работы Резы Дегати были представлены во во многих значимых проектах, которые проходили, в частности, в Париже, штаб-квартире ЮНЕСКО, Москве, штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Европейском парламенте в Брюсселе и т.д.

Фотовыставка будет представлена до 27 июля.