В Баку отключается эта бесплатная услуга

Во многих частях Баку будет отключена услуга "Бесплатный Wi-Fi".

Как передает Day.Az, об этом ITV заявила главный специалист по связям с общественностью ООО "Бакинская телефонная связь" Алида Мустафаева.

По ее словам, с 29 июня в этих районах не будет работать услуга "Общественный Wi-Fi":

"Зимний парк".

Территория Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Сквер имени Сабира.

Сад имени Хагани.

Сад им. Ахундова.

Парк офицеров.

Парк им. Гусейна Джавида.

Парк "Измир".

Парк "Сахиль".

Сад им. Самеда Вургуна.

Сад "Мугань".

Парк Fashion Avenue.

Парк "Деде Горгуд".

Перрон Международного автовокзала.

В то же время предусмотрено дальнейшее совершенствование деятельности услуги "Бесплатный Wi-Fi" на трех территориях - Приморский национальный парк, Площадь Государственного флага, Центр Гейдара Алиева.