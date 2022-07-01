Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1908 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 579, вторую дозу получили 246, бустерную дозу - 922 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 161 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 768 446, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 355 145, вторую дозу получили 4 854 038, бустерную дозу - 3 309 825 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 249 438 человек.