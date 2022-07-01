В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению оспы обезьян

Центр общественного здравоохранения и реформ министерства здравоохранения Азербайджана подготовил клинический протокол по диагностике и лечению оспы обезьян.

Как сообщили Day.Az в Центре, протокол, утвержденный соответствующим решением Научно-медицинского совета министерства здравоохранения, предназначен для терапевтов, педиатров, семейных врачей, врачей скорой помощи, а также специалистов по инфекционным и кожно-венерическим заболеваниям.

В подготовке протокола приняли участие специалисты Центра общественного здравоохранения и реформ, Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, департамента стратегического развития Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета.

Оспа обезьян впервые была выявлена в 1970 году в африканских странах. Первые случаи заболевания за пределами Африки были зарегистрированы в Соединенных Штатах в 2003 году.