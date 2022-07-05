Уволены директоры 11 детсадов

В результате мониторинга, проведенного Министерством образования в дошкольных образовательных учреждениях, 11 заведующих детсадами были освобождены от занимаемых должностей.

Об этом говорится в ответе Министерства образования на запрос Day.Az.

Отмечается, что расторгнуты договоры с заведующими детсадами в ряде сел Тертерского, Саатлинского, Гахского, Лерикского районов.

В ходе мониторинга были выявлены серьезные недочеты в таких сферах, как продовольственное обеспечение, состояние хранения продуктов и кухонь, обеспечение учебными пособиями, организация посещаемости детей, ведение документации, соблюдение санитарно-гигиенических правил и другие.