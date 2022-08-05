https://news.day.az/society/1485003.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
5 августа в 21:01 в Геранбойском районе произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
"Эпицентр подземных толчков находился в 20 километрах к юго-западу от Мингячевирской сейсмостанции. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров", - отметили в сейсмослужбе.
Подземные толчки не ощущались.
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