https://news.day.az/society/1485098.html Cколько продлится дождливая и ветреная погода в Азербайджане?
Cколько продлится дождливая и ветреная погода в Азербайджане?
Дождливая и ветреная погода в Азербайджане сохранится до полудня 9 августа.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.
Отметим, что с вечера 5 августа на территории Азербайджана изменились погодные условия, прошли грозовые дожди, местами интенсивные, выпал град.
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