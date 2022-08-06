Cколько продлится дождливая и ветреная погода в Азербайджане?

Дождливая и ветреная погода в Азербайджане сохранится до полудня 9 августа.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Отметим, что с вечера 5 августа на территории Азербайджана изменились погодные условия, прошли грозовые дожди, местами интенсивные, выпал град.