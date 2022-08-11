https://news.day.az/society/1486253.html Вниманию желающих взять ипотеку - ВИДЕО
Вниманию желающих взять ипотеку - ВИДЕО
Ужесточены правила для лиц, имеющих оформленное на их имя жилье и желающих взять ипотеку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, согласно новому правилу, граждане должны будут внести в качестве первоначального взноса не менее 30% от стоимости приобретаемого недвижимого имущества.
Новые правила закреплены в пруденциальных нормативах и требованиях Центрального банка, связанных с кредитными рисками, в том числе крупными кредитными.
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