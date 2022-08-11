Вниманию желающих взять ипотеку

Ужесточены правила для лиц, имеющих оформленное на их имя жилье и желающих взять ипотеку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, согласно новому правилу, граждане должны будут внести в качестве первоначального взноса не менее 30% от стоимости приобретаемого недвижимого имущества.

Новые правила закреплены в пруденциальных нормативах и требованиях Центрального банка, связанных с кредитными рисками, в том числе крупными кредитными.