https://news.day.az/society/1486939.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 520 случаев заражения коронавирусом, 453 человекв вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Пять человек скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 804 585 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 791 656 человек вылечились, 9 773 скончались, число активных больных - 3 156 .
За прошедшие сутки проведено 3 303 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 091 597 тестов.
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