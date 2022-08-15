В Азербайджане реорганизуются два вуза
Кабинет министров Азербайджана принял постановление "О реорганизации и утверждении устава Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности".
Как передает Day.Az, вуз будет преобразован в Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности со статусом публичного лица юридического права в подчинении министерства науки и образования Азербайджана.
Также утвержден устав Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.
Кроме того, Кабинет министров принял постановление "О реорганизации и утверждении устава Азербайджанского государственного университета культуры и искусств". Вуз будет преобразован в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств со статусом публичного лица юридического права в подчинении министерства науки и образования Азербайджана.
Также утвержден устав Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.
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