Раскрыто совершенное 22 года назад убийство - ПОДРОБНОСТИ
Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел распространили совместную информацию о раскрытии преступления, совершенного 22 года назад.
Как передает Day.Az, в информации говорится:
15 февраля 2000 года жительница Гянджи Йолчуева Солмаз Рзагулу гызы (1939 г.р.) была обнаружена мертвой в своей квартире. Поскольку личность убийцы не была установлена, дело было закрыто.
16 августа 2022 года производство по делу было возобновлено. Было установлено, что жители города Гянджа, вступившие в сговор с Эльсевером Мамедовым 1977 года рождения, Хаялом Сафаровым 1980 года рождения и Арзу Гаджиевым 1978 года рождения, умышленно убили Солмаз Йолчуеву с целью грабежа.
Э.Мамедов задержан. Двое других скончались в 2001 и 2004 гг.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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