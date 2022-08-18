Раскрыто совершенное 22 года назад убийство

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел распространили совместную информацию о раскрытии преступления, совершенного 22 года назад.

Как передает Day.Az, в информации говорится:

15 февраля 2000 года жительница Гянджи Йолчуева Солмаз Рзагулу гызы (1939 г.р.) была обнаружена мертвой в своей квартире. Поскольку личность убийцы не была установлена, дело было закрыто.

16 августа 2022 года производство по делу было возобновлено. Было установлено, что жители города Гянджа, вступившие в сговор с Эльсевером Мамедовым 1977 года рождения, Хаялом Сафаровым 1980 года рождения и Арзу Гаджиевым 1978 года рождения, умышленно убили Солмаз Йолчуеву с целью грабежа.

Э.Мамедов задержан. Двое других скончались в 2001 и 2004 гг.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.