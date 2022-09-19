На дорогах Баку наблюдаются заторы - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана сообщил о ситуации на дорогах Баку.
Day.Az со ссылкой на центр представляет список улиц, на которых наблюдается плотность движения:
1. Проспект Гейдара Алиева, второстепенная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении м/ст "20 Января";
4. На трассе Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст "20 Января";
5. Бинагадинское шоссе, в направлении м/ст "Проспект Азадлыг";
6. Тбилисский проспект, от м/ст "20 января" в направлении центра;
7. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюлары Гадирбековой в направлении улицы Ак. Гасана Алиева;
8. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в направлении м/ст "Кероглу" (до кольцевой развязки);
9. Пр. Микаила Усейнова, в сторону кольцевой развязки "Азнефть", напротив Площади Флага;
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
12. Проспект Бабека, в направлении центра;
13. Проспект Гара Гараева, от м/ст "Гара Гараев" в направлении м/ст "Кероглу";
14. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарской кольцевой развязки в направлении школы №20;
16. На кольцевой развязке "20 января";
17. На трассе Сабунчу-Забрат, в направлении м/ст "Кероглу" наблюдаются заторы.
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