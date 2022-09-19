На дорогах Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана сообщил о ситуации на дорогах Баку.

Day.Az со ссылкой на центр представляет список улиц, на которых наблюдается плотность движения:

1. Проспект Гейдара Алиева, второстепенная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении м/ст "20 Января";

4. На трассе Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст "20 Января";

5. Бинагадинское шоссе, в направлении м/ст "Проспект Азадлыг";

6. Тбилисский проспект, от м/ст "20 января" в направлении центра;

7. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюлары Гадирбековой в направлении улицы Ак. Гасана Алиева;

8. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в направлении м/ст "Кероглу" (до кольцевой развязки);

9. Пр. Микаила Усейнова, в сторону кольцевой развязки "Азнефть", напротив Площади Флага;

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

12. Проспект Бабека, в направлении центра;

13. Проспект Гара Гараева, от м/ст "Гара Гараев" в направлении м/ст "Кероглу";

14. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарской кольцевой развязки в направлении школы №20;

16. На кольцевой развязке "20 января";

17. На трассе Сабунчу-Забрат, в направлении м/ст "Кероглу" наблюдаются заторы.