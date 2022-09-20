135 выпускников стипендиальной программы Technest будут обеспечены работой в регионах

В рамках партнерства Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта с Азербайджанским институтом человеческих ресурсов, сотрудники стипендиальной программы Technest встретились с HR-менеджерами влиятельных компаний.

На встрече с участием 15 ведущих компаний основными темами обсуждения стали ускорение подготовки местных ИКТ-специалистов, регулирование баланса между спросом и предложением на рынке труда, и, главное, создание национального банка ИКТ-кадров.

На встрече был представлен план мероприятий по удовлетворению выпускниками Technest кадровых потребностей работодателей в сфере ИКТ. Также участники встречи затронули вопросы подготовки ИКТ-специалистов и кадрового трудоустройства в регионах. В качестве первого шага было согласовано обеспечить работой в регионах 135 студентов Technest.

Эмиль Гусейнов - глава Азербайджанского института человеческих ресурсов, заявил, что удовлетворение потребности в ИКТ-специалистах в регионах за счет стипендиальной программы Technest заслуживает высокой оценки. На рынке труда выпускники Technest уже признаны профессиональными, конкурентоспособными кадрами. Бесплатное ИКТ-образование и трудоустройство молодёжи, проживающей в регионах, внесут значительный вклад в искоренение безработицы и повышение благосостояния населения. С этой точки зрения роль программы Technest является незаменимой.

Фатима Алекперова - руководитель отдела образования, стипендий и цифровой грамотности Агентства инноваций и цифрового развития, о данном сотрудничестве заявила следующее:

"Очень радостно, что бренд Technest уже известен на рынке труда и теперь, наряду со столицей, доступен и для жителей регионов. В настоящее время у нас около 800 выпускников, 200 из них обеспечены работой на известных предприятиях. В учебном году 2022-2023 мы намерены увеличить количество наших выпускников до 2000. Обеспечение работой в регионах 135 наших выпускников в рамках сотрудничества с Азербайджанским институтом человеческих ресурсов - это начало успешного партнерства".

Информация для СМИ

- Стипендиальная программа Technest была учреждена Агентством инноваций и цифрового развития в 2021 году. Основная цель: сделать доступной возможность образования в области ИКТ и внести свой вклад в развитие этой сферы в стране. Technest, являющийся местным брендом стипендиальной программы, служит для создания первого в стране банка кадров в области ИКТ и обеспечения интеграции своих выпускников на рынок труда.

Подробнее: technest.idda.az

- Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 октября 2021 года при Министерстве цифрового развития и транспорта создано публично-правовое лицо "Агентство инноваций и цифрового развития". Основной целью Агентства является содействие развитию цифровой отрасли в стране, организация деятельности в области цифровой трансформации и инноваций, проведение экспериментальной практики ядерной науки и технологий, оказание финансовой поддержки физическим и юридическим лицам за их инновационно-ориентированные научные исследования и инновационные проекты (стартапы), оказание поддержки в создании и использовании современных технологий, а также новых технологических решений.

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