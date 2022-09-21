Странный запрет в одном из университетов Баку

Из буфета одного из действующих в Баку вузов убрали стулья.

Как передает Day.Az, соответсвующее кадры распространились в социальных сетях.

Отмечается, что студенты не могут найти стулья, чтобы сесть в буфете Университета "Одлар Юрду".

Таким образом в университете пытаются препятствовать длительному пребыванию студентов в данном помещении.

Отмечается, что оставшиеся стулья в буфете предназначены только для преподавателей.

Напомним, что несколько лет назад в Университете "Одлар Юрду" был введен еще один странный запрет.

Так, студенткам запрещалось носить обувь на каблуках.