https://news.day.az/society/1497068.html Странный запрет в одном из университетов Баку - ВИДЕО
Странный запрет в одном из университетов Баку - ВИДЕО
Из буфета одного из действующих в Баку вузов убрали стулья.
Как передает Day.Az, соответсвующее кадры распространились в социальных сетях.
Отмечается, что студенты не могут найти стулья, чтобы сесть в буфете Университета "Одлар Юрду".
Таким образом в университете пытаются препятствовать длительному пребыванию студентов в данном помещении.
Отмечается, что оставшиеся стулья в буфете предназначены только для преподавателей.
Напомним, что несколько лет назад в Университете "Одлар Юрду" был введен еще один странный запрет.
Так, студенткам запрещалось носить обувь на каблуках.
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