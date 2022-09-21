Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 22 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем 26-31° тепла, в Баку ночью 19-21° тепла, днем 29-31° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных горных и предгорных районах возможны грозы, временами дожди. Ночью и утром туман, восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла.