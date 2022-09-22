Нововведение в связи с водительскими правами

Организация экзаменов на получение водительских прав будет осуществляться посредством центральной информационной системы Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в "Положении о центральной информационной системе Главного управления Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно Положению, через эту систему будут осуществляться организация экзаменов на право управления транспортными средствами, заполнение и выдача водительских прав.