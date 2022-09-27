В Баку задержан «квартирный мошенник», наживавшийся на студентах

В Баку задержан мужчина, обманувший ряд граждан, в основном студентов под предлогом сдачи в аренду квартиры.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.

К ответственности привлечен Байрам Мамедов 1993 года рождения, который обманывал граждан, размещая на сайтах недвижимости объявления "сдаю квартиру". В своем первоначальном заявлении он признал, что каждый день совершал мошенничество против трех человек, в основном студентов.

Расследование продолжается.

"Мы рекомендуем гражданам не совершать онлайн - платежи незнакомым лицам на сайтах объявлений об аренде или другой недвижимости", - говорится в сообщении министерства.