https://news.day.az/society/1498834.html В Баку задержан «квартирный мошенник», наживавшийся на студентах
В Баку задержан «квартирный мошенник», наживавшийся на студентах
В Баку задержан мужчина, обманувший ряд граждан, в основном студентов под предлогом сдачи в аренду квартиры.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.
К ответственности привлечен Байрам Мамедов 1993 года рождения, который обманывал граждан, размещая на сайтах недвижимости объявления "сдаю квартиру". В своем первоначальном заявлении он признал, что каждый день совершал мошенничество против трех человек, в основном студентов.
Расследование продолжается.
"Мы рекомендуем гражданам не совершать онлайн - платежи незнакомым лицам на сайтах объявлений об аренде или другой недвижимости", - говорится в сообщении министерства.
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