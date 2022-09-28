https://news.day.az/society/1499092.html Фондом "YAŞAT" оплачены расходы на лечение участника Отечественной войны Азербайджана Хаяла Ахмедова
Фондом "YAŞAT" оплачены расходы на лечение участника Отечественной войны Азербайджана Хаяла Ахмедова
Фондом "YAŞAT" оплачены расходы на лечение участника Отечественной войны Азербайджана, сержанта Хаяла Ахмедова, улучшены его бытовые условия.
Как сообщает Day.Az, подробную информацию о работе, проделанной Фондом, можно узнать на официальном сайте yashat.gov.az в разделе "Отчеты" (https://yashat.gov.az/report/tableau).
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