Фондом "YAŞAT" оплачены расходы на лечение участника Отечественной войны Азербайджана Хаяла Ахмедова
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Фондом "YAŞAT" оплачены расходы на лечение участника Отечественной войны Азербайджана, сержанта Хаяла Ахмедова, улучшены его бытовые условия.

Как сообщает Day.Az, подробную информацию о работе, проделанной Фондом, можно узнать на официальном сайте yashat.gov.az в разделе "Отчеты" (https://yashat.gov.az/report/tableau).