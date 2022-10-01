МВД Азербайджана о погибших в результате подрыва на мине в Физули

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило заявление о погибших в результате подрыва на мине на освобожденных территориях Физулинского района.

Как сообщает Day.Az, начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что, несмотря на неоднократные предупреждения граждан о наличии на освобожденных территориях мин и других взрывоопасных веществ, все еще приходится сталкиваться с фактами въезда некоторыми лицами на эти территории в обход контрольно-пропускных пунктов.

"К сожалению, сегодня около 21:00 Амид Асадов, уроженец села Гаджитепе Масаллинского района, и Черкез Гулузаде, уроженец села Агаханлы Физулинского района, незаконно пересекли территорию села Юхары Дилагарда Физулинского района в обход контрольно-пропускных постов. В результате они подорвались на ранее заложенной вооруженными силами Армении мине и погибли на месте.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Физулинского районного отдела полиции. Тела были переданы на судебно-медицинскую экспертизу сотрудниками полиции. В настоящее время дело находится на стадии расследования", - сообщили в МВД.