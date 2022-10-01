В Баку воры ударили ножом хозяина дома

В столице мужчина пострадал от рук воров, пробравшихся в дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, во 2-й отдел полиции Хазарского РУП поступила информация о двух лицах, которые 29 сентября около 20:00 проникли в один из домов в поселке Бузовна с целью кражи и скрылись, ударив хозяина дома ножом.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержан ранее судимый за кражу житель Габалинского района Захид Захидли, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также была определена личность второго подозреваемого.

Расследование по факту продолжается.