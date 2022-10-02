Прокуратура расследует достоверность видео о стрельбе в задержанных армян
На некоторых страницах в соцсетях были опубликованы видео о том, что якобы азербайджанские военнослужащие совершили противоправные действия в отношении членов армянских вооруженных формирований, стреляли в задержанных провокаторов.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Военная прокуратура Азербайджанской Республики полностью и всесторонне расследует подлинность видеозаписей данной категории, а также время и место, где были сняты изображения на видео, личности изображенных на них военнослужащих, а также все другие детали, важные для установления объективной истины.
По результатам расследования будут соответствующие меры в рамках закона.
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