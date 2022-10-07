Начался медиа-тур в Физули, Гадрут и Шушу

7 октября началась поездка представителей местных медиа в Физули, Гадрут и Шушу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, она организована совместно ОАО "Азеришыг" и Агентством развития медиа Азербайджана.

Представители медиа посетят цифровую подстанцию и центр управления в Физули, узловую подстанцию Гадрут и центр цифрового управления, центр цифрового управления в Шуше.

В медиа-туре, организованном по случаю 20 октября - Дня энергетиков Азербайджана, принимают участие около 30 журналистов из различных медиа.