https://news.day.az/society/1501373.html Начался медиа-тур в Физули, Гадрут и Шушу
Начался медиа-тур в Физули, Гадрут и Шушу
7 октября началась поездка представителей местных медиа в Физули, Гадрут и Шушу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, она организована совместно ОАО "Азеришыг" и Агентством развития медиа Азербайджана.
Представители медиа посетят цифровую подстанцию и центр управления в Физули, узловую подстанцию Гадрут и центр цифрового управления, центр цифрового управления в Шуше.
В медиа-туре, организованном по случаю 20 октября - Дня энергетиков Азербайджана, принимают участие около 30 журналистов из различных медиа.
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