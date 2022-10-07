Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 728 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 258, вторую дозу получили 129 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 299, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 42 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 896 627, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 385 003, вторую дозу получили 4 868 446 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 381 100, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 262 078 человек.