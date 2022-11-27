https://news.day.az/society/1514691.html Пожар в Баку - четыре человека отравились дымом
Пожар в Баку - четыре человека отравились дымом
В квартире общей площадью 45 кв.м. на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Гарадагском районе города Баку произошел пожар.
Как сообщили в воскресенье Day.Az в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара четыре человека отравились дымом и были госпитализированы.
Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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