Пожар в Баку

В квартире общей площадью 45 кв.м. на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Гарадагском районе города Баку произошел пожар.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара четыре человека отравились дымом и были госпитализированы.

Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.