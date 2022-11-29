В Гаджигабуле принадлежащий «Азерсу» автомобиль сбил женщину

В Гаджигабуле автомобиль, принадлежащий "Азерсу", сбил женщину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Алиакбер Шихиев на автомобиле марки "ГАЗ 330232" во время работ по прокладке водопровода в районе поселка Муган, сбил пешехода Атлас Асадову (1954 г.р.).

Женщина скончалась на месте происшествия.

По факту ведется расследование.