На Абшероне снесены незаконные постройки

Выявлены факты проведения строительных работ без соответствующих разрешительных документов на территории поселка Ашагы Гюздек в Абшеронском районе.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

В связи с соответствующими мерами, принятыми Госагентством по надзору за безопасностью в строительстве совместно с Госкомитетом по градостроительству и архитектуре и Исполнительной властью района, был обеспечен снос незаконно строящихся объектов.