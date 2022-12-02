https://news.day.az/society/1516256.html На Абшероне снесены незаконные постройки - ФОТО - ВИДЕО
На Абшероне снесены незаконные постройки - ФОТО - ВИДЕО
Выявлены факты проведения строительных работ без соответствующих разрешительных документов на территории поселка Ашагы Гюздек в Абшеронском районе.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.
В связи с соответствующими мерами, принятыми Госагентством по надзору за безопасностью в строительстве совместно с Госкомитетом по градостроительству и архитектуре и Исполнительной властью района, был обеспечен снос незаконно строящихся объектов.
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