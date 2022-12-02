https://news.day.az/society/1516305.html В Баку временно меняется конечная остановка одного из маршрутов
В Баку временно меняется конечная остановка одного из маршрутов
В Баку временно меняется место конечной остановки по схеме движения маршрута №31.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, причиной изменения является ограничение движения в связи с ремонтными работами в поселке Бадамдар Сабаильского района.
После завершения ремонтных работ прежняя схема движения маршрута будет восстановлена.
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