В Баку временно меняется конечная остановка одного из маршрутов

В Баку временно меняется место конечной остановки по схеме движения маршрута №31.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, причиной изменения является ограничение движения в связи с ремонтными работами в поселке Бадамдар Сабаильского района.

После завершения ремонтных работ прежняя схема движения маршрута будет восстановлена.