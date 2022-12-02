https://news.day.az/society/1516354.html Статистика заражений COVID-19 за сутки в Азербайджане - ФОТО
Статистика заражений COVID-19 за сутки в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 46 случаев заражения коронавирусом, 41 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки выявлены 2 случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 431 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 189 человек вылечились, 9 983 скончались, число активных больных - 259.
За прошедшие сутки проведено 1 566 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 378 848 тестов.
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