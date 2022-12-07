Руководство ИКОМОС и зарубежные эксперты по культурному наследию посетили Карабах

Руководство ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) и зарубежные эксперты по культурному наследию посетили Карабах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, посещение состоялось в рамках международной конференции на тему "Роль конвенций ЮНЕСКО в сохранении культурных ценностей и аспекты совершенствования их применения" при совместной организации Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО, Азербайджанского национального комитета ICOMOS, Азербайджанского национального комитета ICOM и Университета АДА.

Делегацию сопровождали старший консультант спецпредставительства Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Араз Иманов и генеральный секретарь азербайджанского национального комитета ICOMOS Рашад Алиев.

В ходе визита были осмотрены комплекс Имарет в Агдаме, Аллея шехидов, развалины драмтеатра и Джума-мечеть.

Кроме того, делегация планирует посетить крепость "Шахбулаг", мечеть в селе Гияслы.

Отметим, что это первый официальный визит руководящего состава ICOMOS в страну.