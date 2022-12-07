Крупная кража в Балакене

В Балакенском районе произошла крупная кража.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя района П.Умудова, подозреваемого в хищении из дома 12 000 долларов, 3 000 манатов и драгоценностей на сумму 2 600 манатов.

По данному факту ведется расследование.