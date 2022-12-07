https://news.day.az/society/1517561.html Крупная кража в Балакене
Крупная кража в Балакене
В Балакенском районе произошла крупная кража.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя района П.Умудова, подозреваемого в хищении из дома 12 000 долларов, 3 000 манатов и драгоценностей на сумму 2 600 манатов.
По данному факту ведется расследование.
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