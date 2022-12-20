https://news.day.az/society/1521374.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 107 случаев заражения коронавирусом, 65 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 825 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 944 человека вылечились, 9 997 скончались, число активных больных - 586.
За прошедшие сутки проведено 2 253 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 410 224 теста.
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