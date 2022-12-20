В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 107 случаев заражения коронавирусом, 65 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 825 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 944 человека вылечились, 9 997 скончались, число активных больных - 586.

За прошедшие сутки проведено 2 253 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 410 224 теста.