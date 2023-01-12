В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 80 случаев заражения коронавирусом, 66 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

4 пациента с коронавирусом скончались

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 135 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 816 528 человек вылечились, 10 037 скончались, число активных больных - 570.

За прошедшие сутки проведен 2 024 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 451 931 тест.