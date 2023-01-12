https://news.day.az/society/1527907.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 80 случаев заражения коронавирусом, 66 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
4 пациента с коронавирусом скончались
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 135 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 816 528 человек вылечились, 10 037 скончались, число активных больных - 570.
За прошедшие сутки проведен 2 024 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 451 931 тест.
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