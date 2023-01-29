https://news.day.az/society/1532886.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 248 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки количество вакцинированных первой дозой составило 95, второй дозой - 37 человек.
Тремя и более дозами вакцинированы 87 граждан, бустерную дозу получили 29.
Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 942 131.
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