Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 248 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки количество вакцинированных первой дозой составило 95, второй дозой - 37 человек.

Тремя и более дозами вакцинированы 87 граждан, бустерную дозу получили 29.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 942 131.