https://news.day.az/society/1533518.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 35 случаев заражения коронавирусом, 54 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
От коронавируса скончались 4 человека.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 944 случая заражения коронавирусной инфекцией, 817 654 человека вылечились, 10 085 человек скончался, число активных больных - 205.
За прошедшие сутки проведено 2 256 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 487 550 тестов.
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