В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 35 случаев заражения коронавирусом, 54 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

От коронавируса скончались 4 человека.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 944 случая заражения коронавирусной инфекцией, 817 654 человека вылечились, 10 085 человек скончался, число активных больных - 205.

За прошедшие сутки проведено 2 256 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 487 550 тестов.