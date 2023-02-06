https://news.day.az/society/1535367.html Взрыв в жилом доме в Габале
Взрыв в жилом доме в Габале
В Габале в результате утечки газа в жилом доме произошел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в утренние часы.
В результате была разрушена часть жилого дома площадью 130 квадратных метров, принадлежавшего жителю Габалы Закариеву Илькину Фаигу оглы.
В результате инцидента дом был серьезно поврежден. Пострадавших нет.
По факту ведется расследование.
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