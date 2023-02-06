Взрыв в жилом доме в Габале

В Габале в результате утечки газа в жилом доме произошел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в утренние часы.

В результате была разрушена часть жилого дома площадью 130 квадратных метров, принадлежавшего жителю Габалы Закариеву Илькину Фаигу оглы.

В результате инцидента дом был серьезно поврежден. Пострадавших нет.

По факту ведется расследование.