Госэкзамены в вузах Азербайджана отменены

Государственный экзамен в высших учебных заведениях отменен.

Об этом Day.Az сообщил заведующий научным сектором Министерства науки и образования Турхан Сулейман.

Он отметил, что в новом стандарте образования отсутствует понятие государственного экзамена: "Студенты, обучающиеся в этом году на I и II курсах высших учебных заведений, не будут сдавать государственный экзамен по окончании вуза. Государственный экзамен сдают обучающиеся по старому стандарту".