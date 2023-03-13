https://news.day.az/society/1546177.html Госэкзамены в вузах Азербайджана отменены
Госэкзамены в вузах Азербайджана отменены
Государственный экзамен в высших учебных заведениях отменен.
Об этом Day.Az сообщил заведующий научным сектором Министерства науки и образования Турхан Сулейман.
Он отметил, что в новом стандарте образования отсутствует понятие государственного экзамена: "Студенты, обучающиеся в этом году на I и II курсах высших учебных заведений, не будут сдавать государственный экзамен по окончании вуза. Государственный экзамен сдают обучающиеся по старому стандарту".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре