Пожар в Габалинском районе локализован - ФОТО - ВИДЕО
Пожар в Габалинском районе локализован.
Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве по чрезвычайным ситуациям, на "горячую линию - 112" поступила информация о пожаре в лесном массиве вблизи поселка Вандам Габалинского района.
На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Габалинской районной пожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.
В результате усилий пожарных огонь был локализован в короткие сроки. В настоящее время продолжаются необходимые и неотложные мероприятия по полному тушению пожара.
К противопожарным мероприятиям были привлечены также сотрудники лесохозяйственного центра министерства экологии и природных ресурсов.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре