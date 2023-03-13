https://news.day.az/society/1546290.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 7 человек вылечились.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса умерших нет.
На сегодняшний день в стране выявлено 828 946 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 590 человек вылечились, число активно больных - 212. Всего скончались 10 144 человека.
За последние сутки проведено 747 тестов.
В целом на сегодняшний день проведено 7 542 059 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.
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