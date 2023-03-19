МЧС вновь обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало население строго соблюдать правила безопасности в связи с предстоящим праздником Новруз.

Как сообщает Day.Az, министерство предупредило граждан о возможных тяжелых последствиях в случае нарушения правил пожарной безопасности.

Отмечено, что на всех мероприятиях по случаю праздника необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе разжигать праздничный костер вдали от домов, автомобилей, электрических проводов, деревьев и других воспламеняющихся материалов, не оставлять детей без присмотра у праздничного костра, быть крайне осторожными при прыжках через костер, контролировать костер до его полного затухания и не оставлять без надзора зажженные свечи.

Нужно учитывать также, что разжигать костер в ветреную погоду особенно опасно.