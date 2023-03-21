Массовое отравление в Нахчыване

Массовое пищевое отравление произошло в городе Нахчыван.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вчера вечером в городе Нахчыван получили пищевое отравление 8 человек.

В праздничный вечер жители города Тюркяна Ибрагимова (1995 г.р.), Нахида Рзаева (1988 г.р.), Махаббат Ибрагимова (1975 г.р.), Сабахат Аллахвердиева (1954 г.р.), Кишвар Мурадова (1959 г.р.), Хокума Мамедова (1932 г.р.), Рея Бабаева (1997 г.р.) и Эльмира Буньядова (1964 г.р.) были госпитализированы в больницу Нахчыванской автономной республики с пищевым отравлением. В больнице сообщили, что состояние пострадавших стабильное.

По факту проводится расследование.