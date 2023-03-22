Какой будет погода завтра в Баку?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, северо-западный ветер днем сменится южным.

Как сообщили в среду Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 7-10°, днем - 14-19° тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра без осадков, местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем - 17-22° тепла, в горах ночью от 0 до 5° тепла, днем - 5-10° тепла.