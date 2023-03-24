В Агсуинском районе произошло ДТП
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

В Агсуинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль сбил пытавшуюся перейти дорогу жительницу села Улгюдж Агсуинского района, К. Фариду Агарагим гызы (1964 г.р.)

Пострадавшая была госпитализирована в Агсуинскую районную центральную больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту проводится расследование.