https://news.day.az/society/1549227.html В Агсуинском районе произошло ДТП
В Агсуинском районе произошло ДТП
В Агсуинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль сбил пытавшуюся перейти дорогу жительницу села Улгюдж Агсуинского района, К. Фариду Агарагим гызы (1964 г.р.)
Пострадавшая была госпитализирована в Агсуинскую районную центральную больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
По факту проводится расследование.
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