Коронавирус в Азербайджане

- статистика заражений за сегодня

В Азербайджане за последние сутки выявлено 25 случаев заражения коронавирусом, 46 человек вылечились, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 328 случая заражения коронавирусной инфекцией, 819 015 человек вылечились, 10 153 - скончались, число активных больных составляет 160.

За последние сутки в стране проведен 353 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 551 588.