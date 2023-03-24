https://news.day.az/society/1549411.html Коронавирус в Азербайджане - статистика заражений за сегодня
Коронавирус в Азербайджане - статистика заражений за сегодня
В Азербайджане за последние сутки выявлено 25 случаев заражения коронавирусом, 46 человек вылечились, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 328 случая заражения коронавирусной инфекцией, 819 015 человек вылечились, 10 153 - скончались, число активных больных составляет 160.
За последние сутки в стране проведен 353 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 551 588.
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