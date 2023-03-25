Дорожная полиция обратилась к водителям
Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям транспортных средств.
Как передает Day.Az, в обращении отмечается, что возвращение населения, отдыхавшего на праздник Новруз в различных регионах страны, в места постоянного проживания обуславливает увеличение в значительной степени плотности транспортного потока и интенсивности движения на автомагистралях.
Во избежание ДТП дорожная полиция призывает участников движения соблюдать правила безопасности, воздерживаться от управления транспортным средством, будучи усталыми и невыспавшимися, и не быть безразличными, если какие-то водители допускают подобные ситуации.
"Просим водителей обращать внимание на техническое состояние транспортных средств, правильно оценивать дорожные и погодные условия, строго соблюдать правила обгона и маневрирования на дороге, а также скоростной режим.
Напоминаем, что водители и пассажиры во время долгого пути могут воспользоваться для кратковременного отдыха условиями, созданными на стационарных постах полиции, расположенных на автодорогах республиканского значения", - отмечается в обращении.
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