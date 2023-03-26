Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 155 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 41, вторую - 61, три и более - 50, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 953 037. Первую дозу вакцины получили 5 405 654, вторую - 4 879 794, три и более - 3 401 715, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 874 человека.