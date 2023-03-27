Хорошая новость в связи с коронавирусом в Азербайджане

COVID-19 в Азербайджане идет на спад.

Об этом сказал в понедельник Trend эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Васиф Алиев, передает Day.Az.

"Учитывая число выздоровевших в нашей стране, а также вакцинацию против вируса, поездки в регионы не приведут к увеличению числа заражений.

Помимо поездок в регионы, есть много мест, таких как торговые центры, кафе, рестораны, школы, университеты, которые способствуют увеличению случаев заражения вирусом. Несмотря на все это, число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане очень низкое. В целом ситуация с инфекцией COVID 19 в нашей стране является стабильной. В зарубежных странах, также не отмечается роста числа зараженных", - сказал он.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане выявлены в целом 829 398 случая заражения коронавирусной инфекцией, 819 104 человека вылечились, 10 166 - скончались, число активных больных составляет 128.

За последние сутки в стране проведено 910 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 551 009.