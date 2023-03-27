Скончался офицер Госпогранслужбы Азербайджана
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Майор Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Зейгам Фатуллаев скончался после болезни.

Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в соцсетях.

Офицер родом из Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики, сегодня он был похоронен в Баку.